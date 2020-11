Wenn Marlene Emmerich auf der Terrasse ihres Elternhauses sitzt, kann sie die Grundschule Oberndorf sehen. Normalerweise schlüpft die 19-Jährige mehrmals in der Woche durch die Hecke des Gartens und geht die paar Meter rüber zur Turnhalle. Ihre Mitgliedschaft beim Turnverein ist fast so alt wie sie selbst. Als Kleinkind tobte sie in der Eltern-Kind-Gruppe herum, mittlerweile bringt sie selbst Mädchen das Turnen bei. Jetzt muss sie zum ersten Mal in ihrem Leben über Monate hinweg aufs Training und das Vereinsleben verzichten. Schuld ist Corona. „Mir fehlen die Kinder sehr“, sagt sie.

Vor Kurzem hat Emmerich ihr Studium in Karlsruhe begonnen. Sie möchte Lehrerin werden. Getroffen hat sie ihre neue Kommilitonen noch nicht. Die Vorlesungen finden nur online statt. Anstatt im Hörsaal an der Pädagogischen Hochschule, sitzt sie zu Hause in Oberndorf vor dem Computer.