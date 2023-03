Einbrecher steigen über Balkontüre in Wohnung in Kuppenheim ein

Durch Aufbrechen einer Balkontüre konnten Einbrecher am Mittwochnachmittag in Kuppenheim Geld und Schmuck aus einer Wohnung stehlen.

In ein Wohnhaus im Siegenweg in Kuppenheim sind Einbrecher am Mittwochnachmittag zwischen 18.45 und 23 Uhr über die Balkontüre eingedrungen. Die Polizei teilte mit, dass die noch unbekannten Täter mehrere Zimmer durchwühlten und Bargeld und Schmuck stahlen. Die Balkontüre wurde bei dem Einbruch beschädigt. Die Polizei schätzt den dadurch entstandenen Schaden auf etwa 500 Euro. Zum Schaden durch Diebstahl können die Ermittler noch keine Angaben machen.

Zeugen können sich unter der Rufnummer (0 72 25) 21 12 11 bei der Polizei melden.