In ein Haus in der Hans-Thoma-Straße in Kuppenheim ist ein Unbekannter am Dienstag zwischen 13 und 20 Uhr eingebrochen. Die Polizei teilte mit, dass er dazu die Hintertür mit einem Werkzeug aufhebelte.

Der Einbrecher stahl Schmuck im Wert von etwa 500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter (0 72 25) 9 88 70 zu melden.