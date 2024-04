Ein Unbekannter hat am Freitag den Seitenspiegel eines in Kuppenheim geparkten Autos beschädigt. Er flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Im Vorbeifahren hat ein unbekannter Autofahrer am Freitag zwischen 14 und 15 Uhr in der Murgtalstraße in Kuppenheim den linken Außenspiegel eines geparkten Autos beschädigt. Die Polizei teilte mit, dass der Unfallverursacher daraufhin davonfuhr, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Polizei sucht Zeugen

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer geben können, bittet die Polizei, sich unter (0 72 25) 9 88 70 zu melden.