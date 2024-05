Fahrerflucht: Unbekannter beschädigt Auto auf Parkplatz in Kuppenheim

Eine Frau hat nach ihrem Einkauf in einem Supermarkt in Kuppenheim bemerkt, dass ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz beschädigt wurde.

Zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der August-Scherer-Straße in Kuppenheim-Oberndorf ist es am Dienstag gekommen. Wie die Polizei informierte, muss sich die Fahrerflucht zwischen 10.45 und 10.55 Uhr ereignet haben.

Eine Frau parkte ihr Auto auf dem Parkplatz, um in den Supermarkt zu gehen. Als sie vom Einkaufen wieder zu ihrem Auto zurückging, entdeckte sie eine beschädigte Stoßstange an ihrem Fahrzeug. Der Unfallverursacher hinterließ keine Nachricht.

Die Polizei bittet um Hinweise

Die Beamten in Gaggenau suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können. Zeugen können sich unter (0 72 25) 9 88 70 mit der Polizei in Verbindung setzen.