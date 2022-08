Fahrradfahrerin bei Unfall in Kuppenheim schwer verletzt

Nachdem sie offenbar die Vorfahrt einer Autofahrerin offenbar missachtete, stieß eine Seniorin am Freitag in Kuppenheim mit dem Fahrzeug zusammen. Bei dem Sturz auf die Fahrbahn wurde sie schwer verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitagabend eine Fahrradfahrerin in Kuppenheim schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, missachtete die Seniorin gegen 17.10 Uhr die Vorfahrt einer von rechts kommenden 54-jährigen Autofahrerin, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Die Radlerin war auf der Heinrich-Geiler-Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs.

Die Fahrradfahrerin stürzte auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu. Durch die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes wurde die Seniorin mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 2.000 Euro.