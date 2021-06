Die Tatsache, dass nun in dieser Woche bereits die zweite und vierte Bauphase mit Sperrung der Murg-Brücke startete, sorgte zudem bei manchem Autofahrer für Verwirrung.

„Ich stehe vor der Brücke, alles ist gesperrt und ich weiß nicht, wie ich jetzt zu Ihnen kommen soll“, so der Anruf eines Besuchers, der am Dienstagmittag einen Termin in der Kuppenheimer Favoritestraße hatte.

Alternativen boten ihm die Fahrt über Bischweier, den Murgtalzubringer und Oberndorf oder der Umweg über Rauental, die Baulandstraße und Niederbühl nach Kuppenheim. So manch anderer Autofahrer versuchte jedoch, seinen Weg trotz Absperrung durch die Friedrichstraße in Richtung Favoritestraße oder in die Neufeldstraße zu finden und stand in einer Sackgasse.