Feuerwehreinsatz in Kuppenheim - Gebäudebrand gemeldet

In einem Wohngebiet wurde am Freitagvormittag Rauchentwicklung gemeldet. Die Feuerwehr ist auf der Anfahrt.

Nach ersten Angaben der Polizei ist am Freitagvormittag die Feuerwehr in die Sofienstraße in Kuppenheim ausgerückt. In einem Wohngebiet war nach ersten Angaben eines Polizeisprechers gegen 10 Uhr Rauch aus dem Dach eines Gebäudes gedrungen. Weitere Angaben zum Ausmaß des Feuerwehreinsatzes liegen noch nicht vor.