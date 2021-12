Auch in Gaggenau Schwimmbad Einsatz

Feuerwehreinsatz an Heiligabend in Kuppenheim: Chlorgas-Alarm im Cuppamare

Großeinsatz der Feuerwehr an Heiligabend im Cuppamare in Kuppenheim: In dem Schwimmbad war Chlorgas ausgetreten. Für die Erkundung schickten die Einsatzkräfte einen Trupp in Schutzanzügen voraus.