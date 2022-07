Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Funkenflug eines Bauzugs setzt Feld an Bahnstrecke bei Kuppenheim in Brand

Der Funkenflug eines Bauzugs hat am Samstagvormittag ein Feld an der Bahnstrecke bei Kuppenheim in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.