HSG Kuppenheim ein Paradebeispiel für Kamerad- und Hilfsbereitschaft

Großer Abend für den Handballsport: Die Handball-Sport-Gemeinschaft (HSG) Kuppenheim zeichnete zum 100-Jahr-Jubiläum verdiente Mitglieder aus. Doch zunächst ging der frisch gebackene Vorsitzende Lukas Treuer auf die Meilensteine der Vereinsgeschichte ein.

So sei 1971 die erste Damenmannschaft formiert worden. Sportlicher Höhepunkt sei der Aufstieg der Herren 1979 in die Oberliga gewesen. Wegweisend war dann 1989 die Trennung vom Fußballverein SV 08 und die Gründung der HSG gewesen.

HSG Kuppenheim mit 14 Jugendmannschaften für Zukunft gut aufgestellt

Auch die Fusion mit dem TV Muggensturm zur SG MuKu 2006 gehöre zu den Meilensteinen. Mit der SG spielen die HSG-Herren seit 2010 in der Südbadenliga. Bemerkenswert seien auch die Erfolge der ersten Damenmannschaft, die heute in der Südbadenliga spielt.

Stolz könne die HSG als Gründungsmitglied auf die 2013 ins Leben gerufene Kindersportschule Mittelbaden (KISS) sein. Schließlich unterstrich Treuer, dass der Verein dank 14 Jugendmannschaften positiv in die Zukunft blicken könne.

HSG Kuppenheim sorgt für emotionale Momente

Bürgermeister Karsten Mußler sagte, ihn verbänden zahlreiche emotionale Momente mit der HSG. Er habe selbst Handball gespielt. Mußler unterstrich, dass die HSG schon immer auf Nachwuchs aus eigenen Reihen gesetzt habe. Der Verein sei ein Paradebeispiel für Kamerad- und Hilfsbereitschaft.

Landrat Christian Dusch würdigte den Einsatz der HSG für das Gemeinwohl. Über vier Generationen habe der Verein Heimatgeschichte mitgeschrieben und sei Zeugnis einer intakten, zukunftsfähigen Gemeinschaft.

Das Ehrenamt und die Rolle des Badischen Sportbunds (BSB) als Dienstleister für die über 3.200 Vereine mit knapp einer Million Mitgliedern stellte Präsident Gundolf Fleischer ins Zentrum seines Grußworts. Jede Sportart sei gleichwertig, die Größe eines Vereins spiele keine Rolle, unterstrich Fleischer.

Baden-Württemberg sei das Bundesland mit dem meisten ehrenamtlichen Engagement; der Sport stehe hier an der Spitze. Dies rechtfertige das viele Geld, das auf Initiative des BSB vom Land jährlich in den Solidarpakt fließt. Der Präsident überreichte zum Jubiläum den Badischen Reif in Gold an den HSG-Vorsitzenden Lukas Treuer.

SG-Partner lobt intakte sportliche Welt

Für den Südbadischen Handballverband (SHV) gratulierte Alexander Klinkner, für die Kuppenheimer Vereine Mario Weiler. Carl Josenhans, Vorsitzender der Handballabteilung beim TV Muggensturm, sagte, es sei eine große Freude zu sehen, dass die SG eine intakte sportliche Welt geschaffen habe.

Der Ehrungsreigen in der Veranstaltungshalle wurde durch Auftritte des Musikvereins, der Showtanzgruppe der Schmalzloch-Tanzgarde aus Hörden und der Murgtäler Showgruppe TronGym umrahmt.

Vorbild Hermann Wetzel bekommt Stadtehrennadel

Lukas Treuer ehrte verdiente Mitglieder. Als Spieler, Übungsleiter oder Funktionäre sind Peter Boh und Dieter Walz seit 40 Jahren bei der HSG. 50 Jahre sind Klaus-Jürgen Ortlepp, Wilfried Walz, Ernst-Dieter Stahlberger und Erna Wetzel an Bord. Paul Burkhard ist gar seit 75 Jahren Mitglied. Als „Mister Handball“ bezeichnete der Vorsitzende Paul Kistner. Er spielte schon in der legendären Oberliga-Mannschaft und gehörte insgesamt 33 Jahre dem HSG-Vorstand an.

Für den Bezirk Rastatt des SHV überreichte Vorsitzende Andrea Hänßel die Ehrennadel in Silber an Eric Stahlberger, Ralf Schubert, Jürgen Maier, Dietmar Kastner, Klaus-Jürgen Ortlepp, Ernst-Dieter Stahlberger, Roland Ulrich, Frank Schindler, Holger Eichelberger, Dieter Seitz, Bernd Heid, Nico Gescheidle, Thomas Hildenbrand, Thomas Westermann und Erwin Weiler.

Alexander Klinkner übergab die Auszeichnung des Verbands an Eric und Marion Stahlberger, Ralf Schubert, Jürgen Maier, Dietmar Kastner, Werner Herrmann und Erna Wetzel. Herrmann Wetzel erhielt den Ehrenbrief des SBV.

Bürgermeister Karsten Mußler nutzte den Rahmen, um Hermann Wetzel Kuppenheims höchste Auszeichnung, die Stadtehrennadel, zu übergeben. Wetzel habe sich über sein Engagement bei der HSG besondere Verdienste erworben.

So leitete er gemeinsam mit seiner Frau Erna 28 Jahre lang im Ehrenamt die Katholische öffentliche Bibliothek (KöB). Das Pfarrfest organisierten die beiden drei Jahrzehnte lang. Seit 23 Jahren ist Wetzel Messner. In der Kommunalpolitik ist er seit vielen Jahren als CDU-Mitglied aktiv. Der Bürgermeister nannte Hermann Wetzel ein Vorbild.