Kuppenheim: Fremder Mann küsst Mädchen in Supermarkt

Ein Unbekannter hat in einem Supermarkt in Kuppenheim ein Mädchen geküsst. Der Vater beobachtet den Vorfall und greift ein. Daraufhin flieht der Mann.

In einem Lebensmittelmarkt in Kuppenheim ist es zu einer Belästigung gekommen. Wie die Polizei mitteilt, soll ein kleines Mädchen am Montag gegen 14 Uhr in einem Discounter in „Im Siegen“ von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und geküsst worden sein. Der Vater beobachtete den Vorfall und griff ein.

Der Unbekannte verließ daraufhin, in Begleitung einer etwa 40-jährigen Frau mit einem schwarzen langen Mantel, den Discounter. Der Mann soll etwa 25 bis 35 Jahre alt sein, hatte schwarze kurze Haare und dunkle Augen.

Polizei sucht Zeugen des Vorfalls in Kuppenheimer Discounter

Zeugen, die etwas beobachtet haben, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 07225/9887-0 bei der Polizei melden.