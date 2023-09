Unbekannte Täter hatten am Sonntag einen Zigarettenautomaten gewaltsam geöffnet und entleert. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Sonntag hatten unbekannte Täter an einem Gleis am Bahnhof einen Zigarettenautomaten gewaltsam geöffnet und entleert. Hierbei entwendeten sie den gesamten Inhalt des Automaten, wie die Polizei mitteilte.

Ermittlungen zur Tat laufend

Der genaue Sach- und Diebstahlschaden lässt sich derzeit nicht beziffern und ist Gegenstand der aktuell laufenden Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Kuppenheim.

Die Polizei bittet um Zeugen-Hinweise unter (0 72 25) 9 88 70.