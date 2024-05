Ab September Geschichte

Cuppamare schließt: Kuppenheimer Rat fühlt sich im Stich gelassen

Das Cuppamare wird in vier Monaten Geschichte sein. Schweren Herzens, aber einstimmig votierte der Gemeinderat am Montag für die Schließung. Am Dienstag schlug die Rastatter OB Monika Müller eine interkommunale Lösung vor.