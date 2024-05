Eine Entscheidung, die nicht allein nur die Kuppenheimer betrifft, fällte der Gemeinderat am Montagabend in der Veranstaltungshalle, die direkt an das beliebte Hallenfreibad am Stadtrand angrenzt. Die Stadtverwaltung hatte dem Gremium vorgeschlagen, „aus baulichen und wirtschaftlichen Gründen keine Bestandssanierung durchzuführen“ und außerdem den Betrieb des Bades einschließlich Sauna einzustellen und zwar bereits zum Ende der diesjährigen Sommersaison.

Der Gemeinderat folgte beiden Vorschlägen einstimmig. Weiterhin beauftragte das Gremium die Stadtverwaltung, alternative Konzepte zur künftigen Nutzung des Cuppamare-Areals „mit enger Beteiligung der Öffentlichkeit“ zu erarbeiten. In dieser Hinsicht stellten zwei Vertreter der Pauly Group die Konzeption eines ökologischen Freibads vor. Die Planer berücksichtigten auch ein Lehrschwimmbecken auf dem Areal. Dies soll jedoch nur gebaut werden, wenn es eine interkommunale Finanzierung gibt.

Gutachter raten dringend von einer Sanierung des Bads ab

Hintergrund der Entscheidungsfindung ist ein Sanierungsgutachten, das die Stadt Kuppenheim erstellen ließ und das Ende November den Einwohnern im Rahmen einer Informationsveranstaltung vorgestellt wurde. Fazit: Eine Sanierung würde rund 26,4 Millionen Euro kosten, die Experten raten „dringend“ davon ab, wie Bürgermeister Karsten Mußler betonte.

Hinzu kommt, dass aus dem städtischen Säckel seit mehreren Jahren mehr als eine Million Euro zugeschossen werden müssen. Obwohl sich Rastatt, Malsch, Bischweier und Muggensturm im Vorjahr mit insgesamt rund 200.000 Euro an der Deckung der entstandenen Kosten beteiligt hatten.

Bürger sollen in weitere Gestaltungsprozesse eingebunden werden

Im Hinblick auf die weitere Entwicklung des Cuppamare-Areals möchte die Stadtverwaltung die Bürgerschaft in den Gestaltungsprozess einbinden.