Mercedes-Standort Kuppenheim wird zu einem eigenen Werk

Der Daimler-Standort-Kuppenheim und ein Teil des Werkteils in Rastatt sollen Mitte 2023 zu einem eigenen Betriebsteil werden. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Derzeit gehört das Werk in Kuppenheim zum Mercedes-Benz-Werk Gaggenau. Dieses wiederum ist Teil der Daimler Truck AG.

Das künftige „Mercedes-Benz-Werk Kuppenheim“ werde rund 1.100 Beschäftigte umfassen. Dazu gehören auch die Mitarbeiter im Werkteil Rastatt, die bereits jetzt für die Pkw-Fertigung im angrenzenden Pkw-Montagewerk tätig sind.

In der Betriebsversammlung im Mercedes-Benz-Werk Gaggenau informierten am Dienstag Betriebsrat und Standortleitung über die neuesten Entwicklungen. Im anschließenden Pressegespräch argumentierte Gesamtbetriebsratsvorsitzender Michael Brecht: „Mit der Trennung der Mercedes-Benz AG und der Daimler Truck AG Ende letzten Jahres sind wir in Gaggenau in den Gemeinschaftsbetrieb gestartet. Leider wird es immer schwieriger, den heutigen Gemeinschaftsbetrieb aufrecht zu halten. Es gibt kartellrechtliche, führungstechnische und sonstige organisatorische Hürden.“

Durch einen neuen Tarifvertrag wird die Gründung eines eigenen Betriebsratsgremiums für die rund 1.100 Mitarbeiter ermöglicht.