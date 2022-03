Nach Einbruch in Kuppenheim: Polizei sucht Täter

Um in eine Wohnung in Kuppenheim einzubrechen, hat ein Unbekannter am Mittwoch eine Terassentür eingeschlagen. Ob neben dem Sachschaden auch ein Diebstahlschaden vorliegt, ist noch unklar.

Ein Unbekannter ist am am Mittwochabend in der Zeit zwischen 19 und 20.45 Uhr in eine Wohnung im Kuppenheimer Panoramaweg eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, schlug der Täter die Terassentür ein und gelangte so ins Innere. Dort durchwühlte er mehrere Schränke und Kommoden.

Ob der Einbrecher etwas klaute, ist nach derzeitigem Ermittlungsstand aber noch unklar. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Kriminaltechniker sicherten die Spuren.

Die Polizei ermittelt nun und bitte alle, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 07225 9887-0 zu melden.