Dealer verschickten dort ihre Drogen

Plötzlich hängt die Polizei-Kamera im Laden: Fotograf aus Kuppenheim hat schon viel erlebt

Janusch Cieminski betreibt seit fast 40 Jahren ein Fotoatelier in Kuppenheim. Dabei kann ihn noch manches verblüffen. Wie der Tag, an dem die Polizei eine Kamera in dem Geschäft installieren wollte. Denn von dort aus verschickten Online-Dealer aus Kuppenheim ihre Drogen.