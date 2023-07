Haus der „Schwarzen Hex“ in Kuppenheim brennt nach Blitzeinschlag

In Kuppenheim brennt nach einem Blitzeinschlag derzeit das Gebäude, in dem sich auch die „Schwarze Hex“ befindet. Die Feuerwehr ist vor Ort.

In Kuppenheim brennt derzeit das Gebäude in der Favoritestraße, in dem sich auch der Pub „Schwarze Hex“ befindet. Gegen 12.50 Uhr hatte nach ersten Erkenntnissen des Polizeipräsidiums Offenburg ein Blitz eingeschlagen. Daraufhin begann der Dachstuhl zu brennen. Mittlerweile brennt das gesamte Gebäude.

Die Favoritestraße ist wegen des Einsatzes der Feuerwehr gesperrt, die bereits wenige Minuten nach der Alarmierung eingetroffen war. Die Feuerwehr ist mit zwei Löschfahrzeugen und einer Drehleiter sowie drei weiteren Fahrzeugen aktuell noch im Einsatz. Auch Polizei und DRK sind vor Ort.

Gebäude in Kuppenheim brennt: Keine Informationen über Verletzte

Ersten Informationen zufolge konnten alle Bewohner die Wohnungen über der Gaststätte selbstständig verlassen.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 14.21 Uhr]