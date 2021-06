Radfahrer stoßen in Kuppenheim zusammen

Bei einem Zusammenstoß zweier Radfahrer in Kuppenheim, hat sich einer von den zwei Männern schwer verletzt. Sie waren auf einem Radweg parallel zur L67 unterwegs.

In Kuppenheim hat es am Montagnachmittag einen Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern gegeben. Die Rettungskräfte brachten einen davon mit schweren Verletzungen in eine Klinik, teilte die Polizei mit.

Ein 18-jähriger Radfahrer fuhr gegen 17.10 Uhr auf dem Radweg parallel zur L 67 in Richtung Krebsbachbrücke. Zeitgleich fuhr ein 69 Jahre alter Pedelec-Fahrer auf dem Feldweg aus Richtung Backenweg und wollte ebenfalls auf den Radweg fahren.

Dem 18-Jährigen gelang es auszuweichen und eine Vollbremsung zu machen. Dahingegen stürzte der 69-Jährige und verletzte sich dabei schwer.