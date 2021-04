Tradition verpflichtet. Erst recht in einem Haus wie „Raubs Landgasthof“. Seit weit über 150 Jahren ist das Gasthaus in der Kuppenheimer Landstraße in Kuppenheim fest in Familienhand.

Für die „Raubs“ war es deshalb nie eine Option, während der Lockdowns stillzusitzen und abzuwarten. Schließlich ging es auch in allen Jahren zuvor immer weiter. Und so begannen Sternekoch Wolfgang Raub, Frau Gisela, Sohn Martin sowie Tochter Katharina, ausgebildete Sommelière und mit Partner Johannes ebenfalls im Familienunternehmen tätig, sofort damit, an der Erstellung eines Konzepts für den Lockdown zu arbeiten.

Heraus kam: Ein hauseigener Pop Up-Laden.