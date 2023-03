Seit über einem Jahrzehnt steht eine direkte Radwegeverbindung entlang der L67 von Kuppenheim bis nach Haueneberstein auf der Wunschliste der Stadt Baden-Baden und der Stadt Kuppenheim. Am Montagnachmittag konnte die Fertigstellung eines zweiten Puzzleteils mit der Freigabe des Radwegs zwischen Kuppenheim und dem „Förcher Kreisel“ gefeiert werden.

Bereits Ende 2019 konnte mit der Fertigstellung des Kreisverkehrsplatzes an der „Förcher Kreuzung“ einschließlich der notwendigen Radweganlagen und Querungshilfen das erste Puzzleteil freigegeben werden. Während in der Stadt Kuppenheim selbst die Sanierung der südlichen Friedrichstraße in vollem Gange ist, konnte die vergangenen sechs Monate ungehindert am Fahrradweg entlang der L67 gearbeitet werden.

Weitere Lücke im Radwegenetz in Mittelbaden geschlossen

„Mit der heutigen Freigabe des Radwegs zwischen Kuppenheim und dem Förcher Kreisverkehr wird eine weitere Lücke im Radwegenetz der Region geschlossen“, sagte Regierungspräsidentin Sylvia Felder (CDU), die sich freute, dass die Radfahrer nun von der damit erreichten Sicherheit profitieren könnten. Der Radweg ist sowohl Teil des Kreisradwegenetzes, als auch des vom Land Baden-Württemberg initiierten und koordinierten rund 8.000 Kilometer langen RadNETZ BW sowie der touristischen Landesradfernwege „Badischer Weinradweg“ und „Naturpark Radweg“.

Um die rund 1,3 Kilometer lange Radwegeverbindung zwischen dem südlichen Kuppenheimer Ortsausgang und dem „Förcher Kreisel“ realisieren zu können, mussten rund 2.200 Kubikmeter Boden bewegt und rund 3.300 Quadratmeter Asphaltdecke als Befestigung eingebaut werden. Die neue Radwegebrücke über den Krebsbach wurde auf vier Betonbohrpfählen gegründet.

Gesamtkosten für Radweg betragen rund 1,1 Millionen Euro

Sie hat eine Stützweite von 11,55 Meter sowie eine Breite von drei Meter zwischen den Geländern. Zum Ausgleich der hierfür notwendigen wurde der gemeindeeigene Wirtschaftsweg „Essigbuckel“ im Ortsteil Oberndorf entsiegelt sowie in der Breite etwas zurückgebaut. Die Gesamtkosten für den Radweg betragen rund 1,1 Millionen Euro, die vom Land Baden-Württemberg getragen werden. Die Stadt Kuppenheim beteiligt sich mit rund 50.000 Euro.

Grußworte überbrachte Grünen-Staatssekretärin Elke Zimmer. Bürgermeister Karsten Mußler (FW) betonte, voraussichtlich im Juni gebe es nach Fertigstellung der Sanierungsarbeiten in der Kuppenheimer Friedrichstraße freie Fahrt für Radfahrer und Autofahrer. Um durchgängig von Kuppenheim bis nach Haueneberstein entlang der L67 fahren zu können, fehlt nun noch der dritte Bauabschnitt. Hierfür seien noch Planungsarbeiten notwendig, um das Thema PFAS-Belastung sowie das Planfeststellungsverfahren in den Griff zu bekommen, informierte Sylvia Felder.