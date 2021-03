Seniorenheime im Landkreis Rastatt sind fast durchgeimpft: Trotzdem keine Lockerungen in Sicht

Bewohner und Angehörige in Pflegeheimem im Landkreis Rastatt müssen weiter mit strengen Schutzmaßnahmen leben. Es droht ein moralisches Dilemma.

Noch immer gelten strenge Regeln in Seniorenheimen

Elisabeth Mörmann verzieht nur kurz das Gesicht. Das Stäbchen tief in ihrem Rachen ist nicht angenehm, aber für sie schon Routine. Zweimal pro Woche sitzt sie auf dem Stuhl in der Kapelle des Pflegeheims Haus Fichtental in Kuppenheim.

„Ich bin das gewohnt“, sagt sie. Wenn Mörmann ihre Mutter besuchen möchte, die in der Einrichtung lebt, gehört der Corona-Schnelltest im Vorfeld zum Pflichtprogramm. Dabei ist ihre Mutter schon seit Anfang Februar mit zwei Impfungen vor dem Virus geschützt.

Umfangreiche Tests von Besuchern, Bewohnern und Personal, Maskenpflicht und ständige Desinfektion: In den Seniorenheimen im Landkreis Rastatt herrscht noch immer Ausnahmezustand. Dabei befindet sich die Impfung in den letzten Zügen.