Zwischen Kuppenheim und Rotenfels

Suche nach Daimler-Standort: Gedanke an Batteriewerk elektrisiert Kommunen in Mittelbaden

Daimler will in Mittelbaden ins Batterie-Geschäft einsteigen. Eine Forschungsanlage soll auf dem Gelände des Presswerks in Kuppenheim entstehen. Läuft das Pilotprojekt erfolgreich, muss der Konzern einen Standort für ein entsprechendes Werk finden. Bürgermeister in Mittelbaden sind elektrisiert.