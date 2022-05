Teurer Auffahrunfall: 20-Jähriger kracht bei Kuppenheim in Anhänger

Ein 20-jähriger Autofahrer ist am Dienstagnachmittag in Kuppenheim mit einem Anhänger kollidiert. Nach Angaben der Polizei war der Mann auf der Friedrichstraße unterwegs, als das vor ihm fahrende Fahrzeug, an welchem der Anhänger angebracht war, bremste.

Der junge Autofahrer reagierte zu spät und fuhr auf den Anhänger auf. Bei der Kollision liefen Betriebsstoffe aus einem der beiden Fahrzeuge aus, weswegen Einsatzkräfte der Feuerwehr zur Säuberung anrückten.

Der Gesamtschaden beträgt knapp 25.000 Euro.