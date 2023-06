In ein Einfamilienhaus sind Unbekannte zwischen Mittwoch jetzte und Donnerstag, diese Woche eingebrochen. Es kam zu 1.000 Euro Sachschaden.

Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus in der Murgtalstraße in Kuppenheim zwischen Mittwoch letzte Woche und vergangenem Donnerstag eingebrochen.

Die Polizei teilte mit, dass die Täter ein Fenster gewaltsam aufhebelten, um in das Anwesen einzusteigen. Die Ermittlungen über die mögliche Beute dauern an. Es entstand ein Schaden von ungefähr 1.000 Euro.