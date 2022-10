Unbekannter stiehlt über 20 Mutterschafe in Kuppenheim

Ein Unbekannter hat in Kuppenheim 20 Mutterschafe gestohlen. Die Tiere lassen sich leicht erkennen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

In der Nähe des Unimog-Museums

Ein Unbekannter hat am Wochenende in Kuppenheim über 20 Mutterschafe gestohlen. Wie das Polizeipräsidium Offenburg jetzt mitteilte, stahl er die Tiere zwischen Samstag- und Sonntagmittag aus einer Herde heraus und lud sie mutmaßlich auf einen Anhänger.

Die Schafe weideten zwischen dem Unimog-Museum in Gaggenau und Kuppenheim-Oberndorf, entlang der B462. Die Zuchttiere waren frisch geschoren und an Rücken und Ohren markiert. Die Schafe der Rasse „Merino Landschaft – Freiberger Schlag“ lassen sich nach offiziellen Angaben an auffällig langen Ohren, einer langen Schnauze und einem schmalen Kopf erkennen.

Möglicherweise steht ein blauer VW Touran mit ausländischer Zulassung in Verbindung mit der Tat. Die Ermittler des Polizeireviers Gaggenau bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07225 9887-0 zu melden.