Unfall nach Ausweichmanöver in Kuppenheim

Eine Katze, die die Straße überquerte, soll am Dienstagabend zu einem Unfall mit einem Sachschaden von rund 6.000 Euro geführt haben. Während ein 39-jähriger Mini Cooper-Fahrer gegen 22.45 Uhr die Rheinstraße in Richtung Niederbühl befuhr, überquerte das Tier vermutlich die Fahrbahn von rechts nach links, so das Polizeipräsidium Offenburg.

Dies soll den Fahrer des Autos zu einem abrupten Ausweichmanöver verleitet haben. In Folge dessen touchierte der Lenker des Kleinwagens einen dort ordnungsgemäß parkenden BMW. Verletzt wurde niemand. Eine Alkoholüberprüfung führte zu einem Wert von knapp 0,4 Promille, weshalb dem 39-Jährigen in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen werden musste.