Unter Drogeneinfluss: 25-Jähriger ist in Kuppenheim mit E-Scooter unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei am Montagmittag in Kuppenheim einen 25-jährigen E-Scooter-Fahrer angehalten, der unter Drogeneinfluss stand und zudem ohne Versicherungsschutz unterwegs war.

Der 25-Jährige muss nach der Verkehrskontrolle am Montagmittag nun mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Laut der Polizei hielten die Beamten den Mann gegen 14.15 Uhr in der Murgtalstraße an. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der Fahrer ohne den erforderlichen Versicherungsschutz unterwegs war. Ebenfalls ergaben sich für die Polizisten Hinweise, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte.

Der 25-Jährige gab dann auch zu, gelegentlich Drogen zu konsumieren, weshalb er einer freiwilligen Blutentnahme zustimmte. Bei der anschließenden Durchsuchung des jungen Mannes stellten die Polizisten zudem Betäubungsmittel sicher.

Den 25-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Fahren unter Drogeneinfluss und aufgrund eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.