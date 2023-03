WhatsApp-Betrüger erbeuten in Kuppenheim vierstellige Summe

Trickbetrüger haben am Donnerstag in Kuppenheim zugeschlagen. Eine Frau bekam über den Messengerdienst WhatsApp eine Nachricht ihres vermeintlichen Sohnes.

Eine Frau aus Kuppenheim ist am vergangenen Donnerstag um eine vierstellige Summe gebracht worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie Opfer einer WhatsApp-Betrugsmasche.

Die Frau bekam eine Nachricht ihres vermeintlichen Sohnes. Sein Handy sei kaputt, was seine neue Nummer erkläre. Außerdem forderte er in der Mitteilung eine Überweisung. Die Frau ging dem Wunsch nach und sandte einen vierstelligen Geldbetrag an die angegebenen Kontodaten des Täters.

Als die Betrüger daraufhin aber eine weitere Zahlung forderten, flog der Betrug auf. Die Polizei hat die Ermittlung eingeleitet.