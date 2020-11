Man hört die Mitspieler, den Trainer. Wir haben hier in Lübeck einen super Trainer, der auch qualitativ mal was reinruft. Ich hatte schon andere Trainer, da wäre es nicht so schön gewesen, wenn man alles gehört hätte. Aber natürlich ist es sehr schade, vor leeren Rängen zu spielen. Man kann sich nicht mit den Fans freuen, es fehlt die Unterstützung auf dem Platz. Gerade in den letzten zehn, fünfzehn Minuten in einem Spiel pushen die Fans noch einmal und man bekommt eine zweite Luft. Aber man muss es halt so annehmen. Dem einen tut es vielleicht ganz gut, weil er freier spielen kann, nicht so viel Druck verspürt. Dem anderen fehlen die Zuschauer, weil er nicht diesen Adrenalinschub hat.