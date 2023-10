Zeugen gesucht: Unbekannte brechen in Wohnung in Kuppenheim ein

Einbrecher hatten am vergangenen Mittwoch eine Kuppenheimer Wohnung im Visier. Die Unbekannten gelangten über die Terrassentür in das Haus.

Unbekannte sind am Mittwoch zwischen 6 und 21 Uhr in eine Wohnung in der Karlsstraße in Kuppenheim eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, nutzten die Einbrecher unbekanntes Werkzeug, um einen Spannungsbruch an der Glasscheibe der Balkontür herbeizuführen. Anschließend entriegelten sie die Tür und gelangten so in die Wohnung.

Kriminaltechnik sicherte Spuren

Aktuellen Informationen zufolge stahlen die Unbekannten eine Armbanduhr. Die Kriminaltechnik sicherte die Spuren vor Ort.

Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Gaggenau in Verbindung zu setzen.