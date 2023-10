Umfrage unter Zuschauern

Kurzweiliges Kandidatenduell in Rastatt kommt gut an

Ein unterhaltsames und informatives Duell erlebten die rund 400 Zuschauer am Mittwochabend beim BNN-Wahlforum in der Badner Halle in Rastatt. So lautet das Fazit einer kleinen, nicht repräsentativen Umfrage unter den Gästen.