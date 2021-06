Das Labyrinth in einem Durmersheimer Roggenfeld ähnelt einer riesigen Erdbeere

Der kleine Anton traut sich nicht richtig. Rechts und links neben dem schmalen Pfad steht der Roggen mannshoch, da kann einem Kind schnell der Überblick verloren gehen.

Also nimmt Opa Klaus-Peter Lang seinen Enkel fürsorglich an die Hand und wagt sich mit ihm in das Roggen-Labyrinth, das Rolf und Simon Enderle beim gleichnamigen Erdbeerland in Durmersheim geschaffen haben.

„Das ist super gemacht“, freut sich Lang, der sich mit Ehefrau Wilma und seinem Enkel daran macht, den Irrgarten zu erkunden. Dabei kommen ihm Erinnerungen an das Mais-Labyrinth, das der Landwirtschaftsbetrieb seit Anfang der 2000er-Jahre regelmäßig angelegt hat.