Ladendieb in Rastatt verliert Handy und kehrt zum Tatort zurück

In einem Supermarkt in Rastatt stahl ein Ladendieb mehrere Lebensmittelpackungen in dem er diese in seine Jackentasche steckte. Bei der anschließenden Flucht verlor der Täter jedoch sein Handy, weshalb er in den Markt zurückkehrte.