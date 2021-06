Fitnessstudios dürfen wieder öffnen

Landkreis Rastatt vor zweiter Öffnungsstufe: Ab Samstag treten wohl weitere Lockerungen in Kraft

Der Landkreis Rastatt kämpft mit der 50: Fünf Tage in Folge müsste die 7-Tage-Inzidenz unter diesem Wert liegen, damit zusätzliche Corona-Lockerungen in Kraft treten. Das hat zuletzt nicht geklappt. Voraussichtlich ab Samstag zündet trotzdem die zweite Öffnungsstufe. Das liegt an einem komplizierten Berechnungssystem.