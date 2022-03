Landkreis Rastatt: Entsorger aus Achern erhält Zuschlag für Altpapier-Sammlung

Großauftrag in Millionenhöhe

Die Mittelbadischen Entsorgungs- und Recyclingbetriebe (MERB) werden für etwas mehr als sechs Millionen Euro brutto ab 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2026 das Altpapier für den Landkreis Rastatt sammeln. In seiner jüngsten Sitzung hat der Betriebsausschuss des Eigenbetriebs Abfallwirtschaftsbetrieb (BAW) den Auftrag vergeben – und zwar mit einer zweimaligen Verlängerungsoption von jeweils einem Jahr.

Der Betriebsausschuss folgte damit dem Vergabevorschlag einer Herdecker Unternehmensberatung. Unter deren Mitwirkung hatte die Verwaltung des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB) das Sammeln von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) europaweit ausgeschrieben.

Nach Aussage von Claudia Gärtner, kaufmännische Betriebsleiterin des AWB, hatten sechs Interessenten die Ausschreibungsunterlagen angefordert und zwei Firmen fristgerecht ein Angebot eingereicht. Das wirtschaftlich günstigste gab der in Achern ansässige Entsorger MERB ab.

Seine Aufgabe wird darin bestehen, mit kreiseigenen 120-, 240- und 1.100-Liter-Behältern im dreiwöchentlichen Rhythmus das Altpapier zu sammeln und abzutransportieren. Annehmen müssen die MERB auch Papierabfälle aus der Entsorgungsanlage Hintere Dollert und des Wertstoffhofes Bühl sowie von Sammelsäcken aus Sackabfuhrgebieten.

Ferner beinhaltet der Auftrag den Umschlag an einen beauftragten Dritten, gegebenenfalls auch die Übergabe von Teilmengen an Betreiber eines Systems gemäß Verpackungsgesetz. Hinzu kommen die Behälterbestandspflege und der Behälteränderungsdienst, also der Umtausch defekter Behälter, die Änderung der Gefäßgröße oder die Rückgabe.

Preissteigerungen bei Altpapier-Sammlung sei „marktüblich“

Mit Blick auf den stark gestiegenen Dieselpreis wollte Hartwig Rihm (CDU) wissen, wie hoch die Preissteigerungen sind. Darauf Gärtner: „Sie liegen bei etwa 36 Prozent im Vergleich zur letzten Vergabe. Das ist aber absolut marktüblich.“ Auf die Frage nach einer Preisanpassungsklausel erwiderte Gärtner, dass der Anspruch darauf geprüft werde. Pauschal könne sie nichts dazu sagen, „man muss da genau hinschauen“.

Robert Wein (Freie Wähler) meinte, dass es angesichts der „galoppierenden Inflation“ und der „weiteren Preissteigerungen, die auf uns zukommen“, die politischen Ziele zu überdenken und auch zu ändern gelte. Gleichwohl müsse es das Ziel sein, „die Gebühren so weit wie möglich im Rahmen zu halten“.

Walter Jüngling (SPD) verwies auf den Anstieg der Papiermengen infolge des florierenden Onlinehandels in Corona-Zeiten. Zugleich blickte er auf den aktuell hohen Papierpreis und betonte die Notwendigkeit des Altpapier-Recyclings.