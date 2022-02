Landkreis Rastatt hält weiter an Schuldenabbau fest

Der Kreistag Rastatt hat den Haushalt 2022 verabschiedet. Im Vergleich zum Vorjahr sprudeln wieder die Steuereinnahmen. Damit kann der Kreis weiterhin am Schuldenabbau festhalten und ein hauchdünnes Plus ausweisen.

Die Steuereinnahmen sprudeln wieder. Deshalb kann der Landkreis Rastatt auch im Haushaltsjahr 2022 an seinem konsequenten Schuldenabbau festhalten. Der Kreis verringert seine Schulden um weitere 4,2 Millionen Euro auf rund 35 Millionen Euro. Am Ende steht im Ergebnishaushalt 2022 ein hauchdünnes Plus von etwas mehr als 40.000 Euro.

Der Kreistag verabschiedete in seiner jüngsten Sitzung den Haushalt 2022 bei nur einer Gegenstimme. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde mit einem Anstieg der vorläufigen Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden auf 355 Millionen Euro gerechnet. Das ist auf die Kompensation der Gewerbesteuereinbußen während der Corona-Pandemie durch Bund und Land im Jahr 2020 zurückzuführen. Davon profitieren die Landkreise mit zwei Jahren Versatz.

Dunkle Wolken am Horizont mahnen den Kreis allerdings zur Vorsicht: Im kommenden Haushaltsjahr sinkt nach den Umfrageergebnissen bei den Städten und Gemeinden die Steuerkraftsumme auf 344 Millionen Euro.

Bereits im vergangenen Jahr machte der Landkreis wegen der Konjunkturdelle in der Automobilindustrie im Haushaltsjahr 2021 unterm Strich ein Minus von knapp 475.000 Euro. Die Steuerkraftsumme dient als Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage. Die Umlage zahlen die Kommunen an den Kreis, um dessen Finanzbedarf zudecken.

Rund 33 Millionen Euro für Schulen im Landkreis

Für die Fahrbahndeckensanierung im Landkreis sind im Etat 2,2 Millionen Euro veranschlagt. Ferner beschloss der Kreistag im Haushalt 2022 einen Investitionszuschuss von 80.000 Euro für den Schlachthof Bühl. In den Folgejahren 2023 und 2024 sollen jeweils weitere 80.000 Euro in die mittelfristige Finanzplanung eingestellt werden. Der Verlustausgleich 2022 für das Klinikum Mittelbaden (KMB) erhöht sich laut Kämmerei um 600.000 auf jetzt 3,6 Millionen Euro.

Rund 33 Millionen Euro will der Landkreis in seine 15 Schulen mit insgesamt knapp 8.300 Schülern investieren. Bei den Schulen steht 2022 etwa die Sanierung der Carl-Benz-Schule Gaggenau mit 2,2 Millionen im Vordergrund.

Auch die Fortsetzung der Generalsanierung der Anne-Frank-Schule Rastatt ist mit rund 1,1 Millionen Euro veranschlagt Aufgrund des Förderprogramms des Bundes sollen das Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim und die fünf Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren sogenannte Raumlufttechnische Anlagen zur Verbesserung der Luftqualität erhalten. Im Jahr 2022 ist dafür jeweils eine erste Rate von 666.700 € eingeplant. Die Gesamtkosten von rund 5,8 Millionen Euro werden planerisch auf die Jahre 2022 und 2023 verteilt, heißt es im Haushalt.