Die Tendenz sieht weiter positiv aus: Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Rastatt hat am vergangenen Freitag erstmals seit Wochen die Grenze von 100 unterschritten – und seitdem nicht wieder gerissen. Damit könnten Ende dieser Woche weitere Lockerungen in Kraft treten. Unser Redaktionsmitglied Holger Siebnich beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wann treten die Lockerungen voraussichtlich in Kraft?

Am Samstag, 22. Mai. Voraussetzung ist, dass die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis an fünf Werktagen in Folge unter 100 liegt. Das war nach Angaben des Landesgesundheitsamts zwar erstmals am vergangenen Freitag der Fall, doch für die Zählung relevant sind die Veröffentlichungen des Robert-Koch-Instituts.