Landkreis Rastatt überschreitet den Inzidenzwert von 200

Die Zahl der Corona-Infektionen in Baden-Württemberg steigt stark an. Die 7-Tage-Inzidenz lag am Freitag bei 92,9 –am Samstag meldete das Landesgesundheitsamt einen Wert von 99,8. Der Landkreis Rastatt durchbrach die Schallmauer 200 - der aktuelle Inzidenzwert liegt bei 207,4. Er gibt an, wie viele Neuinfektionen es in den den zurückliegenden sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gab.

Werte in Karlsruhe unterschiedlich

Im Stadtgebiet Karlsruhe meldet das Landesgesundheitsamt einen winzigen Rückgang des Inzidenzwertes von 109,3 auf 107,7. Im Unterschied dazu stieg er im Landkreis von 110,8 auf 118,4.

Region Pforzheim weiter unter 100

Die Stadt Pforzheim und der Enzkreis bleiben mit ihren Werten weiterhin unter 100. Der Vergleichswert Freitag auf Samstag stieg gleichwohl an.

Auch Baden-Baden steigt

In der Stadt Baden-Baden steigt der Inzidenzwert von von 119,6 auf 128,7 - und auch der Ortenaukreis nähert sich der Marke 100. Am Samstag werden 97,7 als Wert gemeldet (Vortag 95,4).

In Calw wird es besser

Der Landkreis Calw verzeichnet eine positive Entwicklung von 87,9 (Freitag) auf 73,5 (Samstag).

Landesweite Entwicklung in Baden-Württemberg

Am Samstag, 20. März, hat das Landesgesundheitsamt laut Pressemitteilung insgesamt weitere 2.272 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet (Stand: 16.00 Uhr). Damit steige die Zahl der seit Beginn der Pandemie Infizierten in Baden-Württemberg auf mindestens 343.194 an. Davon seien ungefähr 312.823 (+1.085) Personen bereits wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. Dem Landesgesundheitsamt wurden am Samstag 8 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf insgesamt 8.525.

Reproduktionszahl liegt bei 1,21

Die Reproduktionszahl beziehungsweise der 7-Tages-R-Wert wird vom Robert Koch-Institut für Baden-Württemberg mit R 1,21 angegeben, berichtet das Landesgesundheitsamt. Das ist die Zahl Menschen, die im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt wird..

Intensiv-Kapazitäten sind zu 86,0 Prozent belegt

Nach Daten des DIVI-Intensivregisters von Krankenhaus-Standorten mit Intensivbetten zur Akutbehandlung sind am Samstag 265 COVID-19-Fälle in Baden-Württemberg in intensivmedizinischer Behandlung, davon werden 130 beatmet.

Was bedeuten die Zahlen

An einem Inzidenzwert 100 greifen Regeländerungen.

In Stadt- und Landkreis Karlsruhe wird - nachdem die Werte über 100 liegen - wie Landrat Christoph Schnaudigel (CDU) im Sinne eines gemeinsamen Vorgehens von Stadt und Landkreis schon am Donnerstag in einem Pressegespräch angedeutet hat, ab Dienstag vieles wieder dicht. Damit reizen die örtlichen Behörden die Corona-Verordnung des Landes zumindest aus. Inhaltlich geht es um vielfältige Öffnungsregeln - vom Handel bis zum Zoo.

Landesweit muss jetzt in Grundschulen eine medizinische Maske getragen werden.

Im Stadtgebiet Rastatt gelten seit Samstag deutlich strengere Maskenregeln in der Innenstadt, an der Rheinpromenade und auch in Kindergärten - der Inzidenzwert in der Stadt war auf über 300 angestiegen.