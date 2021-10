Im Kreis Rastatt wird ein Landrat gewählt - das sind seine Aufgaben

Die zugelassenen Kandidaten sind der Kuppenheimer Bürgermeister Karsten Mußler, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Kreistag, und Christian Dusch, Verbandsdirektor des Regionalverbands Südlicher Oberrhein. Der Landrat wird in Baden-Württemberg nicht direkt von der Bevölkerung gewählt. Im Ländle wählt der Kreistag das Kreisoberhaupt.

Die Kreistagssitzung zur Wahl des Landrats beginnt am Dienstag, 12. Oktober, um 15 Uhr in der Badner Halle in Rastatt. Der Landrat wird für die Dauer von acht Jahren gewählt. Die Bewerber werden sich in einer jeweils maximal 15-minütigen Rede mit ihren Schwerpunkten für das Amt des Landrats vorstellen. Anschließend können die Mitglieder des Kreistags Fragen an die Kandidaten stellen. Wahlberechtigt sind die Mitglieder des Kreistags mit Ausnahme des Bewerbers Karsten Mußler. Gewählt ist im ersten und im gegebenenfalls erforderlichen zweiten Wahlgang, wer die absolute Mehrheit unter den 60 stimmberechtigten Mitgliedern erreicht. Das wären somit mindestens 31 Stimmen. Im dritten Wahlgang reicht die einfache Mehrheit. Kommt in diesem erneut kein Ergebnis zustande, entscheidet das Los.