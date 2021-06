31 Senioren sind betroffen

Landratsamt sieht Gefahr: Seniorenheim „Haus Benedikt“ in Rastatt teilweise geschlossen

Das „Haus Benedikt“ in Rastatt ist erst vor zehn Monaten eröffnet worden. Jetzt hat das Landratsamt die Senioren teilweise verlegen lassen. In der Einrichtung hätten eklatante Mängel bestanden. Das Leben der Bewohner sei in Gefahr gewesen.