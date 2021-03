„Noch immer bin ich mir unsicher, wen und welche Partei ich wählen soll.“ Mit diesen Worten wendet sich Friedrich Müller an die BNN und sagt: „Ich fände es interessant, die Abgeordneten der großen Parteien zu vergleichen.“

Für den Wahlkreis Rastatt wären das Thomas Hentschel für die Grünen, Alexander Becker für die CDU und Jonas Weber für die SPD. Besonders interessiert sich Müller dabei für die Themen Anwesenheit in den Gremien und Nebenverdienste. Zwei Bereiche, in denen es den Wählern tatsächlich nicht leicht gemacht wird, an Informationen zu kommen.

Das liebe Geld