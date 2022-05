PFC im Grundwasser

Landwirte in Mittelbaden dürfen belastetes Wasser nicht nutzen

Ab einer bestimmten PFC-Konzentration im Wasser dürfen Landwirte in der Region ihre Beregnungsbrunnen nur noch eingeschränkt benutzen. Betrachtet man die gleiche PFC-Konzentration aber nach anderen Vorgaben, gilt es als in gutem chemischen Zustand. Ein scheinbarer Widerspruch. Auch in anderen Ländern?