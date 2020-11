Legionellen im Trinkwasser sind gefährlich. Die Bakterien können Krankheiten auslösen, die mitunter tödlich enden. In den Duschen einer Rastatter Schulsporthalle wurden ungewöhnlich hohe Legionellen-Werte gemessen. Seitdem herrscht Duschverbot. Und das wird noch lange andauern.

Arbeiten auch an Johann-Peter-Hebel-Schule

Die Duschen in der Carl-Schurz-Schule bleiben noch mindestens bis Ende der nächsten Sommerferien außer Betrieb. Im Oktober waren bei Proben Legionellen im Wasser gefunden worden. Eine chemische Reinigung brachte nicht den gewünschten Erfolg. Jetzt nimmt die Stadt viel Geld in die Hand, um das Leitungsnetz zu sanieren. Ähnliche Maßnahmen sind in der Johann-Peter-Hebel-Schule geplant. Der Gemeinderat hat dafür jetzt grünes Licht gegeben.

Bei Legionellen handelt es sich um Bakterien, die natürlicherweise im Trinkwasser vorkommen. Gesundheitsschädigend können sie dann werden, wenn sie durch zerstäubten Wasserdampf in die Lunge gelangen. Dort können sie unter anderem die Legionärskrankheit auslösen, eine Form der Lungenentzündung, die unbehandelt einen lebensgefährlichen Verlauf annehmen kann. Die Trinkwasserverordnung schreibt deshalb bei Großanlagen wie Turnhallen eine jährliche Untersuchung vor.