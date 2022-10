Inklusion

„Leider nicht barrierefrei“: Verein kritisiert Hinweis bei Interkulturellen Wochen in Rastatt

„Leider nicht barrierefrei“: Der Verein Kunst & Inklusion übt Kritik an einem Hinweis für eine Veranstaltung während der Interkulturellen Wochen in Rastatt. Was Stadt und Landkreis dazu sagen.