Es gibt immer mehr Essenslieferdienste in Rastatt und Umgebung. Für die Gastronomen ist es aktuell die einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen. Überflügelt das Angebot die Nachfrage?

In der Corona-Pandemie liefern immer mehr Gastronomen ihr Essen direkt an die Haustür. Die Lieferdienste in Rastatt und Umgebung profitieren aber nur bedingt von der Situation.

„Das Liefergeschäft läuft einigermaßen gut. Trotzdem ist es weniger als vor der Pandemie“, sagt Giuliano Mimmo. Der 61-Jährige ist Inhaber von Tonis Pizza Express in Rastatt. Seit 26 Jahren gibt es die Pizzeria schon.

„Wir sind ein größeres, familiengeführtes Pizzalieferservice-Unternehmen“, erzählt er. Filialen gebe es in Gaggenau, Baden-Baden, in Wörth und sogar im Elsass. Jedes einzelne Familienmitglied arbeitet laut Mimmo in seiner Filiale für sich.