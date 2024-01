Auch an diesem Wochenende wird wieder protestiert. In Rastatt und Bruchsal laden breite Bündnisse zu Demokratie-Kundgebungen ein. Und in Gaggenau gibt es die zweite Lichtermahnwache. Wie groß fällt der Protest diesmal aus?

Die Proteste gegen Populismus und für Freiheit und Demokratie gehen auch an diesem Wochenende weiter. Am Freitag trat die AfD-Politikerin Beatrix von Storch in Ettlingen auf und sorgte für zahlreiche Gegendemonstrationen.

Und auch an diesem Samstag wird in der Region wieder demonstriert. Dieser Live-Ticker widmet sich den Aktionen in Bruchsal, Gaggenau und Rastatt.

Live von drei Demos

Im Live-Ticker berichtet am Samstag ab 14.30 Uhr ein BNN-Team von den drei Demonstrationen in der Region. Den Auftakt macht unsere Autorin Swantje Huse in Rastatt beim „Marktplatz der Demokratie“.

Eine halbe Stunde später beginnt der Protest in Bruchsal, von dem unsere Kollegin Christina Zäpfel berichtet. Um 17 Uhr beginnt dann die zweite Lichtermahnwache vor dem Gaggenauer Rathaus.