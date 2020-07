Live-Ticker: Wer wird neuer Landrat in Rastatt?

Wer wird der Nachfolger von Jürgen Bäuerle? Am Dienstag, 12. März, wählt der Rastatter Kreistag einen neuen Landrat für den Landkreis Rastatt. Zur Auswahl stehen fünf Kandidaten. Die BNN begleiten die Wahl mit einem Live-Ticker.

Toni Huber, Knut Bühler, Christoph Leo Gehring, Jörg Peter oder doch Heinreich Eiermann? Fünf Kandidaten wollen es am Dienstag wissen - und die Leitung im Kreis Rastatt übernehmen. Der bisherige Landrat Jürgen Bäuerle verabschiedet sich nach fast 14 Jahren im Amt am 30. April mit 65 Jahren in den verdienten Ruhestand.

Was meinen Sie? Wer wird die Wahl für sich entscheiden und neuer Landrat für den Kreis Rastatt? Diskutieren Sie in unserem Live-Ticker mit (Kommentarfeld unten).