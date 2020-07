Vor Schöffengericht in Rastatt

Live-Ticker: Zweiter Prozesstag nach Fahrerflucht mit zwei Toten in Gaggenau

Am Schöffengericht in Rastatt wurde am Montag ein Prozess wegen mutmaßlicher Fahrerflucht fortgesetzt. Angeklagt ist ein 48 Jahre alter Mann. Er soll eine 54-jährige Frau und ihren sieben Monate alten Enkel totgefahren haben und anschließend geflüchtet sein - der Fall hatte bundesweite Aufmerksamkeit auf sich gezogen.